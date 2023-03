10eLotto: vinti ventisettemila euro a San Felice a Cancello e Aversa

Oltre 27mila euro vinti in provincia di Caserta grazie al "10eLotto". E' Agipronews a ufficializzare la doppia vincita in provincia di Caserta. A San Felice a Cancello è stato centrato un 9 da ventimila euro mentre la seconda vincita è stata realizzata ad Aversa, dove al fortunato giocatore vanno 7.510 euro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito oltre 30 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 736 milioni dall'inizio dell'anno.