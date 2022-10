19 morti per amianto nella Firema: il pm chiede l'assoluzione per i dirigenti

Non ci sarà probabilmente nessun colpevole per i 19 lavoratori morti e gli 82 malati per esposizione all'amianto alla Firema, storica azienda di Caserta - oggi denominata Tfa dopo l'acquisizione nel 2015 da parte degli indiani di Titagarh - che produce carrozze ferroviarie. Il sostituto della Procura di Santa Maria Capua Vetere Giacomo Urbano ha infatti chiesto l'assoluzione per mancanza di prove per sette ex dirigenti della Firema imputati per omicidio e lesioni colpose, ovvero per gli ex amministratori delegati Mario Fiore e Giovanni Fiore e per gli alti ex dirigenti Enzo Ianuario, Maurizio Russo, Giovanni Iardino, Giuseppe Ricci e Carlo Regazzoni.

Ricci e Russo erano già usciti indenni per assoluzione dal primo processo, in cui la Procura aveva contestato il reato più lieve di rimozione e omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro. Poi l'ufficio inquirente aveva aperto una seconda indagine per omicidio colposo, indagando altri amministratori succedutisi negli anni, e percorrendo una strada simile a quella della Procura di Torino in relazione alla vicenda dell'Eternit, dove il proprietario dell'azienda, l'imprenditore svizzero Stephan Schmidheiny, era stato salvato in Cassazione dalla prescrizione dopo essere stato condannato in primo e secondo grado a 16 e 18 anni per disastro colposo in relazione a decine di decessi per amianto; l'ufficio inquirente aveva così deciso di aprire un nuovo fascicolo a carico di Schmidheiny per omicidio doloso (poi derubricato in delitto colposo), sfruttando anche una sentenza della Corte Costituzionale del 2016, che aveva dichiarato l'imprenditore processabile nuovamente senza che venisse violato il principio giuridico del «ne bis in idem».

A Santa Maria Capua Vetere le testimonianze dei lavoratori malati non sono state però precise né ritenute rilevanti; troppo il tempo passato dai fatti, antecedenti al 1990 quando l'amianto fu eliminato dall'azienda, così molti ex dipendenti non ricordavano. Si torna in aula a metà ottobre.