Lunedì 20 Agosto 2018, 18:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri della stazione di Casagiove hanno arrestato per estorsione Giuseppe Fiorillo, classe 1980, e Aldo Martucci, classe 1978, entrambi residenti a San Prisco. I due hanno contattato una giovane casertana offrendosi quali intermediari di fargli recuperare, in cambio di 50 euro, il telefono cellulare che le era stato sottratto il giorno prima all’interno del bar in cui lavora.Fiorillo e Martucci sono stati fermati dai militari dell’Arma subito dopo essersi fatti consegnare dalla vittima 50 euro e sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa di essere giudicati con rito direttissimo.