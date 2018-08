Domenica 5 Agosto 2018, 19:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono due anziani coniugi, secondo gli accertamenti della polizia stradale, le due vittime dell'incidente avvenuto questo pomeriggio in A1, poco prima del casello di Valdichiana, tra le province di Arezzo e Siena. L'auto su cui viaggiavano è finita fuori strada, si è ribaltata e poi ha preso fuoco. Si tratta di un uomo di 81 anni, originario del Foggiano e della moglie di 76 anni, nata nel Casertano, residenti in provincia di Lecco.In seguito all'incidente il traffico, in direzione sud, è stato bloccato per circa 40 minuti. Poi la riapertura prima di una corsia e poi dell'intera carreggiata. Al momento Autostrade, presente con proprio personale, segnala 5 chilometri di coda. per gli automobilisti rimasti bloccati in coda la polizia stradale ha allertato, attraverso la prefettura, la protezione civile mentre Autostrade ha reso noto di aver attivato la distruzione di bottiglie d'acqua.