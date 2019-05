CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 20 Maggio 2019, 08:39

La pioggia non ferma la rinascita di Carditello. Ieri una giornata densa di avvenimenti e eventi nel real sito borbonico. Alle 11.30, nella Sala Monta, dopo i saluti del presidente della Fondazione, Luigi Nicolais, Alduino di Ventimiglia, principe di Monteforte, ha presentato la Razza Governativa di Persano a Carditello. Sembrava una scommessa impossibile ma la realtà, qualche volta, supera i sogni. «La scommessa da vincere ora ha detto il principe - è far ripartire, intorno a questo straordinario sito e intorno ai cavalli, tutto il territorio. Fare in modo che sia la razza governativa del cavallo persano a far convergere interessi grandi da consentire lo sviluppo di un'intera comunità. Far rivivere la storia, la cultura, la tradizione è già una scommessa vincente. Il sogno ambizioso è quello di realizzare qui il più grande museo del mondo del cavallo, che possa attrarre milioni di visitatori. Questo gioiello è l'unica struttura al mondo originale, con una razza originale, che fa capo alla prima scuola di equitazione al mondo. Un unicum irripetibile».