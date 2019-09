Venerdì 20 Settembre 2019, 18:43

Vent’anni fa il contingente italiano entrava in Kosovo. E furono i bersaglieri della Garibaldi ad avviare quella missione. Si è conclusa oggi, con una cerimonia militare in piazza Carlo II, alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Salvatore Farina, del comandante generale dell’Arma del Carabinieri Giovanni Nistri, degli ex comandanti del contingente italiano in Kosovo, del sindaco di Caserta e di altre autorità locali, la due giorni di celebrazioni per il ventennale dell’inizio della missione.La manifestazione è stata aperta ufficialmente ieri nei saloni della Reggia di Caserta con la conferenza storico rievocativa tenuta dal generale Mauro Del Vecchio, primo comandante del contingente italiano in Kosovo e comandante della Brigata “Garibaldi” che ha ripercorso l’ingresso nei territori kosovari dei militari italiani raccontando la sua esperienza, corredata altresì da quella degli altri comandanti presenti, tra i quali il generale Carlo Cabigiosu primo comandante italiano della Forza NATO di KFOR. È stata allestita una mostra video fotografica riferita agli accadimenti di quel periodo.Durante la cerimonia militare in piazza, in cui erano presenti i reparti e molti dei protagonisti che nel 1999 diedero inizio alla missione, il generale Farina, anch’egli ex comandante della Kosovo Force da settembre 2013 a settembre 2014, ha sottolineato quanto KFOR sia una missione importante che contribuisce alla stabilizzazione dei Balcani occidentali e, in termini più ampi, dell’intera Europa. La missione in Kosovo iniziò il 12 giugno 1999, su mandato delle Nazioni Unite, con l'adozione, da parte del Consiglio di Sicurezza della Risoluzione 1244, che autorizzava l’impiego di un contingente militare inizialmente composto da circa 50.000 militari provenienti da Paesi NATO e altri alleati.Così, il Contingente italiano composto da circa 6.500 uomini delle unità della brigata “Garibaldi” e da assetti specialistici di altre Forze Armate, entrò nel Kosovo alla mezzanotte dello stesso giorno e raggiunse la città di Pec il mattino del 14 giugno 1999. Alla brigata italiana venne assegnata la responsabilità dell’area ovest. Attualmente all'operazione "Joint Enterprise" in Kosovo partecipano 28 paesi, con un impegno complessivo di forze di circa 4.000 unità, ed il Comando della Kosovo Force è affidata in modo continuativo ad un generale dell’Esercito italiano dal 2013.