Sabato 21 dicembre alle ore 10:00 presso il centro sportivo Open di Caserta in viale Enrico Mattei 21 ė in programma la 1 Convention Team Open Mind “Trasformare un limite in un’opportunità”.



L’incontro sarà presieduto da Raffaella Bussetti (Presidente Open Mind). Interverranno Antonio Verrazzo (Vice Presidente Open Mind), Marcello Milone (Promotore Fondazione Govoni), Raffaele Felaco (presidente Associazione Psicologi per la Responsabilità Sociale). Ultimo aggiornamento: 16:51 © RIPRODUZIONE RISERVATA