Era nata sette anni fa con l'intento di ravvivare e "dare colore" al borgo medievale di Casertavecchia, trascurato e dimenticato per molti mesi all'anno. L'idea era quella di colorare le stradine del borgo, di animarle arricchendole di piante e fiori. Si pensò, perciò, di ricorrere ad un concorso che coinvolgesse gli abitanti, gli esercenti e i ristoratori della cittadella: i premi sarebbero andati a chi, fra i partecipanti, avesse preparato il migliore addobbo floreale per abbellire porte, finestre, ingressi, androni. Un format riuscito e, dunque, confermato anche per l'edizione 2023: è tornato, così, anche quest'anno "Casertavecchia in fiore" che si svolgerà nelle giornate di sabato e domenica.

L'idea progettuale, la promozione e l'organizzazione della manifestazione è del club di Caserta del Soroptimist International, che l'ha realizzata con la Pro loco Casertantica, e con il patrocinio del Comune di Caserta, della parrocchia di San Michele Arcangelo di Casertavecchia, della Coldiretti Caserta, del Garden club, dell'associazione Giada e dell'associazione Dimore storiche. La manifestazione, giunta alla settima edizione, richiama ogni anno centinaia di turisti che salgono al borgo trasformato per l'occasione in un coloratissimo e profumato giardino, grazie all'impegno dei concorrenti che si sfidano a suon di colori, di forme e di profumi, in una gara virtuosa di installazioni floreali, che verranno esaminate da un'apposita giuria tecnica. «Attraverso azioni concrete, service e progetti, il nostro club mira alla promozione dei diritti umani, del potenziale delle donne e all'avanzamento della condizione femminile. Ma non solo.

Una delle nostre finalità è anche la valorizzazione del territorio, delle risorse locali da perseguire soprattutto attraverso l'impegno delle donne. Peraltro spiega la presidente del club di Caserta del Soroptimist, Anna Ricciardi quest'anno l'iniziativa si inserisce all'interno del progetto nazionale della nostra associazione, denominato "La città che vorrei. Reinventare la città a misura di donna". E quale migliore occasione di questa? Con "Casertavecchia in fiore", ci proponiamo di tenere viva l'attenzione sul borgo, monumento nazionale, nella convinzione che, attraverso l'impegno comune e condiviso, sia possibile contribuire fattivamente alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali».

La due giorni a Casertavecchia si articola in due momenti. Il primo è in programma sabato, alle 10 nella chiesa dell'Annunziata, dove si svolgerà un convegno sul tema "La città attrattiva e delle opportunità. La filiera eno-gastronomica del territorio. Le donne imprenditrici protagoniste di una nuova strategia di comunicazione digitale". Ai saluti istituzionali della presidente Soroptimist Caserta, Anna Ricciardi, e del sindaco della città Carlo Marino, seguiranno, coordinati da Lidia Luberto, gli interventi di Enza Tolla, vice presidente nazionale del Soroptimist, che presenterà il manifesto dell'associazione "La città che vorrei", di Ambra D'Atri, Soroptimist net lead, esperta di comunicazione, di Liliana Mosca, rappresentante del Soroptimist presso la Fao, di Francesca Femiano, del progetto "Cultura e colture", del vice sindaco Emiliano Casale, del presidente Coldiretti Caserta, Manuel Lombardi, e di Laura Di Giugno, dell'associazione culturale "Tempo di festa".

Nello spazio dell'Annunziata, una chicca artistica, anche questa tutta la femminile. Esporranno, infatti, i loro lavori durante la manifestazione le artiste Daniela Colonna, Ilenia di Gabriele, Maria Rosaria Di Marco, Cristina Flaviano, Rosaria Gentile, Stefania Guiotto, Raffaella Russo, Anna Scopetta. "Casertavecchia in fiore" si concluderà, domenica alle 17,30 nella cattedrale di Casertavecchia, con la cerimonia di premiazione dei migliori allestimenti floreali. A seguire il concerto "Aema e core" di Francesco Mammola e Alfonso Brandi.