Mille euro al mese alle persone con disabilità gravissima di Caserta, Casagiove, Castel Morrone e San Nicola la Strada. Il via libera all'erogazione degli assegni di cura ai 73 aventi diritto, residenti nei quattro comuni facenti parte dell'Ambito C1, è arrivato ieri grazie al Fondo Nazionale per le non Autosufficienze Annualità 2020, stanziato nell'ambito del Programma regionale di assegni di cura per disabili gravissimi e gravi approvato dalla Regione Campania per un importo totale di 838mila euro. I beneficiari degli assegni sono tutti con disabilità gravissima, ossia con indice di Barthel da 71 a 100, rilevati dagli elenchi trasmessi dai referenti degli uffici socio-sanitari dei Comuni facenti parte dell'Ambito. Nel dettaglio, le persone che riceveranno gli assegni di cura da mille euro mensili, pari a 12mila euro all'anno, a Caserta sono 33, a Casagiove 11, a Castel Morrone 17 ed a San Nicola La Strada 12.

«Con gli assegni di cura ha spiegato l'Assessore alle Politiche Sociali, Antonio De Lucia diamo una risposta importante alle persone con disabilità gravissima, per le quali questo strumento rappresenta un sostegno fondamentale. La nostra amministrazione è sempre al fianco dei più deboli e considera prioritario mettere in campo ogni sforzo possibile per garantire assistenza e aiuto nei confronti di chi ha maggiori necessità. Nei prossimi mesi porteremo avanti un lavoro incisivo per affrontare nella maniera più efficace tutte le situazioni più urgenti, stilando un programma di interventi per dare assoluta priorità alle persone che vivono delle difficoltà».che ha meritato il plauso dell'opposizione consiliare casertana che, in maniera trasversale, sostiene e compulsa iniziative in materia di politiche sociali da qualche mese rappresentate dall'assessore Antonio De Lucia. Ma non nasconde delusione il consigliere di Fratelli d'Italia Pasquale Napoletano che, dopo anni di immobilismo quasi totale, non ammette toni trionfalistici su briciole concesse a persone in enormi difficoltà.«Ho telefonato personalmente all'assessore De Lucia commenta Pasquale Napoletano per complimentarmi del lavoro che sta svolgendo, perché dal giorno della sua nomina sta instancabilmente cercando di recuperare il tempo perduto. Ad ogni buon conto, però, mi infastidisce terribilmente sentir dire che l'amministrazione Marino è vicina alla gente. Niente di più falso, tant'è che oggi si celebra come trionfo un ritardato pagamento di oltre due anni. Gli aventi diritto sono stati mortificati; esasperati e stanchi, causa una burocrazia assurda ed una amministrazione inefficiente, che invece di essere dalla loro parte sembra divertirsi a mettere ostacoli di ogni sorta, sono stati privati ingiustamente di un sostegno economico fondamentale ed hanno aspettato due lunghi anni. Queste famiglie, oltre ad aver affrontato le mille difficoltà dovute alla pandemia, hanno avuto una pazienza certosina nonostante si siano trovate in una situazione di notevole disagio. A chiosa di tutto sembra quasi di dare fastidio quando chiedi un diritto, il diritto di vivere».