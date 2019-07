CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 23 Luglio 2019, 08:40

Un grosso incendio si è sviluppato ieri sera, poco dopo le 19, nell'area dell'ex mattatoio comunale di via Edison, in località Lo Uttaro. A prendere fuoco è stata una struttura in legno, esterna al primo edificio situato all'ingresso dell'area. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta con due autobotti. L'incendio è stato domato in poco tempo, anche considerando l'estensione della zona interessata, tutto sommato circoscritta a pochi metri cubi.