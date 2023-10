I bimbi della scuola primaria a lezione di ambiente sulla spiaggia di Mondragone. Imparare, tra i sorrisi contagiosi dei volontari dell'associazione Domizia, come si fa a riconoscere e a proteggere le uova di una tartaruga caretta-caretta, come si seguono le sue tracce.

Giocare e divertirsi con un percorso didattico mentre gli esperti di Legambiente spiegano cos'è una duna e cos'è la macchia mediterranea e te le mostrano. Infine sgranare gli occhi per lo stupore nell'apprendere che l'uccello fratino ha scelto la spiaggia di Mondragone come proprio luogo d'elezione per la nidificazione e per la riproduzione e quelli dell'Associazione Ardea mostrano come riconoscerlo e difenderlo.

Infine, approfondire l'importanza della raccolta differenziata e del riutilizzo per ridurre la produzione di rifiuti e ricordarsi che difendere l'ambiente è fondamentale per creare una comunità più sana e sostenibile e vivere in un mondo migliore. Il tutto mentre la Croce Rossa e la Protezione Civile vigilano per garantire la sicurezza.

Sono stati questi gli ingredienti della mattinata trascorsa dagli alunni del II circolo didattico. Un mare d'avventure per un progetto didattico su tutela e salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema dunale. Un'attività voluta dalla scuola e realizzata con la collaborazione dell'ufficio locale marittimo della Guardia costiera e che lunedì vedrà il suo secondo appuntamento per concludersi venerdì prossimo.