La neve che cade copiosa da giorni sul Matese stimola varie iniziative che sono poi fondamentali per il rilancio dell'intera zona, fra le più belle della Campania. Parliamo di Bocca della Selva che ricade fra le province di Caserta e Benevento. Per sabato, 11 febbraio, infatti, è stato organizzato, dallo Sci club fondo Matese, «Vivi la neve», evento che ha come principale finalità una lezione per i bambini nell'uso delle ciaspole.

APPROFONDIMENTI Caserta, nuovi indirizzi: 450 iscritti al primo anno del liceo Manzoni Il castello medievale a rischio cedimenti anche nel villaggio

La neve c'è, la volontà politica e quella delle associazioni anche, per cui non poteva esserci momento migliore per dare inizio ad una serie di appuntamenti sul territorio. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Piedimonte Matese. «È intento di questa amministrazione - dice l'assessore agli Eventi, Luigi Ferritto - promuovere la rinascita di Bocca della Selva. Tramite il Parco del Matese, abbiamo già ottenuto un finanziamento di un milione e 700mila euro per il montaggio di una seggiovia, la costruzione di due rifugi (di cui uno in quota) e l'acquisto di un battipista. Per questo sposiamo iniziative, come quella di sabato organizzata dallo Sci club fondo Matese guidato dalla professoressa Netta Antonucci insieme alla Uisp Campania, che rilanciano la nostra località montana, facendo conoscere le bellezze matesine».

Si spera che altri eventi simili verranno organizzati per dare una maggiore spinta al turismo e far rivivere questi luoghi dove arrivano, nonostante la carenza di strutture, visitatori da buona parte della Campania per la tranquillità e la bellezza del paesaggio. «Sabato è una ottima occasione dice Mario Capobianco, del Sci club fondo Matese di poter vivere una bellissima giornata nello scenario affascinante che ci sta regalando la natura in questi giorni di febbraio». Per sabato alle ore 10 è previsto il raduno dei partecipanti presso la sede Uisp Montagna Sci club fondo Matese di Bocca della Selva. A seguire l'attesa dimostrazione di rilevamento dei dati nivologici e metereologici di Bocca della Selva a cura dei carabinieri forestali del Servizio MeteoMont Campania. Saranno poi i tecnici del Soccorso alpino e speleologico della Campania ad illustrare i corretti comportamenti in un ambiente innevato e il pronto soccorso di base. Gli istruttori dello Sci club fondo Matese svolgeranno invece un'attività didattica promozionale, rivolta ai bambini sul corretto utilizzo delle ciaspole e sui giochi di abilità su campo innevato. Non potevano mancare i prodotti tipici attraverso una vera «vetrina» organizzata della Coldiretti, con degustazione.