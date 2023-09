A Vitulazio, per i 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni arriva Pierfranco Bruni, coordinatore scientifico del progetto "Manzoni 150", patrocinato dal Comune di Milano e dalla Camera dei deputati. L'evento, che si terrà alle 18 nell'Auditorium del centro parrocchiale, avrà come tema "Alessandro Manzoni, la tradizione in viaggio".

Curato dall'amministrazione comunale, vedrà la partecipazione di Bruni, candidato al Nobel per la Letteratura. «Uno dei primi atti della nuova giunta comunale dice il sindaco Antonio Scialdone è stato l'approvazione del patto locale per la lettura. Queste iniziative promosse dall'amministrazione segnalano la direzione che vogliamo dare al paese: educazione, formazione, cultura».

Saranno eseguiti da Walter Omaggio, Franco Iacovone e Rossella Vendemia brani tratti dalla "Messa di requiem" scritta da Verdi per la morte di Manzoni; passi dei "Promessi sposi" saranno letti da Marianna Mauriello e Grazia Pettrone. «Vogliamo promuovere e diffondere la cultura - ha aggiunto Francesco Di Gaetano, delegato alla cultura - e sensibilizzare le nuove generazioni». L'incontro sarà coordinato dalla giornalista Nadia Verdile.