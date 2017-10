Truffa e ricettazione, stanato a Grazzanise il latitante Abbate

Sabato 21 Ottobre 2017, 11:40 - Ultimo aggiornamento: 21-10-2017 11:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stato arrestato a Grazzanise il 52enne Giovanni Abbate. La Polizia lo ha rintracciato nella zona dove si stava nascondendo da tempo per sfuggire alla cattura. Nel pomeriggio di ieri, in Grazzanise, la Polizia di Stato di Caserta lo ha trovato e arrestato per eseguire un ordine di carcerazione della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Milano. Abbate, nel corso degli ultimi anni, aveva posto in essere una serie di condotte configuranti i reati di falso, truffa in concorso e ricettazione, per le quali dovrà espiare la pena di 5 anni, 9 mesi e 29 giorni di reclusione.Il personale della Squadra Mobile di Caserta, dopo un’accurata attività di indagine ed una serie di appostamenti nei luoghi frequentati dai parenti del ricercato, riusciva ad individuare il luogo esatto in cui l'uomo si era nascosto per sfuggire alla cattura. Dopo le formalità di rito, è stato trasferito nel carcere di S. Maria Capua Vetere.