Abbattimento delle case abusive: minacce e subito la scorta al sindaco di Aversa

Una telefonata di minacce relativa all'abbattimento di immobili abusivi è arrivata al sindaco di Aversa Alfonso Golia, che ha denunciato il tutto alle forze dell'ordine ricevendo in meno di 24 ore dalla Questura la «vigilanza generica radiocomandata», forma di controllo dinamica e non invasiva.

La telefonata è di ieri; l'interlocutore ha offeso e minacciato gravemente il sindaco perché risiede in un immobile dichiarato abusivo con sentenza passata in giudicato e per il quale è arrivato ordine di abbattimento dalla Procura generale della Corte di Appello di Napoli; di fronte a parole pesanti, Golia non ha potuto far altro che denunciare.