Abbattuta la villa bunker di Zagaria. A Casapesenna anche il ministro Piantedosi

«La demolizione della casa del boss Michele Zagaria ha un valore altamente simbolico e pedagogico, io sono qui per raccogliere i meriti altrui, di coloro che nelle istituzioni hanno raccolto le sinergie, come il prefetto, la regione». Così, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi a Casapesenna nel giorno dell'abbattimento della villa -bunker dove si nascondeva il boss Michele Zagaria, capo del clan dei Casalesi oggi rinchiuso nel carcere di Cagliari al 41 bis.

«Il boss quando fu catturato disse: lo Stato ha vinto», ha detto un cronista. «Non lo posso definire una fonte autorevole - ha risposto Piantedosi - ma mi fa piacere che questo riconoscimento arrivi da ambienti diversi». Sull'aumento degli personale di polizia in provincia di Caserta il capo del Viminale ha spiegato che «è in programma un aumento degli organici, non solo qui».