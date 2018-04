Domenica 8 Aprile 2018, 20:49 - Ultimo aggiornamento: 08-04-2018 23:32

Marzano Appio. Tra il sospetto e la volontà di non demonizzare la comunità di immigrati di Marzano Appio, è nata una raccolta firme spontanea per chiedere la chiusura di almeno un centro su tre che accoglie i migranti.Questo atteggiamento della piccola comunità di Marzano, in seguito all’episodio di violenza sessuale: la vittima è un bambino di appena sei anni, avvicinato e molestato da un ventenne del Gambia ospite della struttura di accoglienza nell’ex caserma dei carabinieri, centro gestito da una cooperativa. E ieri, l’arresto del ragazzo del Gambia è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Santa Maria Capua Vetere: confermato, dunque, il fermo emesso dal pubblico ministero. Intanto, il sindaco Eugenio Ferrucci ieri mattina ha contattato la Prefettura di Caserta per chiedere un incontro urgente con il prefetto. «I dettagli della telefonata non li conosco - ha spiegato il vicesindaco Tony Angelone - ma in settimana credo che ci recheremo a Caserta». Dai banchi dell’opposizione si agitano i consiglieri di minoranza che chiedono più controlli e meno business che gravita intorno al fenomeno dell’accoglienza. L’indagine dei carabinieri di Sessa Aurunca - dopo la segnalazione del titolare di una gelateria in piazza Mercato - va avanti e non si escludono risvolti sulla vicenda. Marzano Appio è un paese con 2.200 abitanti e con 67 immigrati provenienti dall’Africa.