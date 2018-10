È da qualche in giorno in carcere a Santa Maria Capua Vetere l'ormai ex consigliere comunale di Maddaloni Giuseppe Iaculo, dimessosi venerdì scorso dalla carica dopo che è diventata definitiva, su decisione della Corte di Cassazione, la sentenza a sette anni di carcere per violenza sessuale. Iaculo era stato eletto nel giugno scorso nella lista «Con De Filippo sindaco», a sostegno dell'attuale sindaco Andrea Di Filippo. Iaculo risponde di due episodi di violenza sessuale avvenuti nel 2006 e 2007.

Lunedì 15 Ottobre 2018, 17:28

