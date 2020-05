LEGGI ANCHE

Sono ripartite, dopo il lockdown, le attività di demolizione, coordinate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, delle villette dichiarate abusive con sentenza passata in giudicato sul litorale domizio., nella frazione di Baia Domizia, nota località balneare, per abbattere due manufatti abusivi. Gli immobili, entrambi usati come residenze estive, sono ubicati in una fascia di territorio parallela alla costa, protetta da vincoli idrogeologici e sismici. Nel 2019, tra novembre e dicembre, furono abbattuti nel Casertano quattro immobili abusivi, tra cui case per vacanze edificate a Mondragone, in una località denominata «Stercolilli» a pochi passi dal mare.