Accoglienza migranti, a Caserta revocato il permesso alla coop Esculapio

La prefettura di Caserta ha gestito lo spostamento urgente di alcuni migranti: il permesso di gestire l'accoglienza degli stranieri alla cooperativa Esculapio è stato, infatti, revocato. Ben 19 persone, ieri, sono state trasferite dall'abitazione di San Prisco gestita dalla coop per condizioni igieniche non adeguate. Sul caso il palazzo di Governo vuole vederci chiaro. Anche nella città di Caserta il raggruppamento temporaneo di imprese gestiva l'accoglienza fino a dicembre scorso era gestita da Innotec, Esculapio e Format (che si occupa di formazione).

L'allarme sul sistema che nel casertano non funzionava in maniera adeguata era stato lanciato già a gennaio: la denuncia parlava di migranti beneficiari del progetto «Sistema di accoglienza e integrazione» (Sai) a Caserta che erano stati lasciati al freddo, senza riscaldamenti e senza cibo. «Da tre mesi e 12 giorni non ci viene data assistenza medica adeguata, non riceviamo più i pocket money che sarebbero i 3 euro al giorno, e viviamo in un appartamento con soli due bagni, ma siamo in quattordici. Non è vita dignitosa questa, sicuramente non è integrazione», era stata la denuncia di Cherif Brahim Abdrahman, ragazzo straniero di 19 anni.

Con lui, almeno altre dieci persone denunciarono la condizione precaria in cui vivono nelle case dell’accoglienza gestite da una Rti, raggruppamento temporaneo di imprese. E siccome non ricevono più soldi dal Comune di Caserta c’è chi va alla Caritas, chi invece si reca davanti ai centri commerciali a chiedere le elemosina.

L’appalto per l’accoglienza dei migranti è costato poco più di cinque milioni di euro, aggiudicati dal Comune di Caserta - ente locale titolare – per la Rti composta da Innotec, Esculapio, Format (che si occupa di formazione) per 27 mesi: da ottobre 2020 al 31 dicembre 2022. I fondi, tutti, sono erogati dal Ministero dell’Interno.