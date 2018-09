Sabato 29 Settembre 2018, 07:45 - Ultimo aggiornamento: 29-09-2018 08:06

«Tutti hanno un ruolo nelle vicende umane! Il nodo che deve sciogliere la giurisdizione sta nella portata decisiva o meno di questo ruolo». È la frase-simbolo della motivazione della sentenza che ha assolto, il 14 settembre, tutti gli imputati del processo sulla supremazia di una holding dei carburanti nel settore della distribuzione e vendita.Quel processo, per intenderci, che ha messo alla berlina giudiziaria i fratelli Antonio, Giovanni e Nicola Cosentino, quest’ultimo potente ex sottosegretario all’Economia indicato dalla Procura di Napoli (Dda) come il «giostraio» che muoveva i fili della politica in favore del fortino di famiglia, la società «Aversana petroli». Colui, pure, che avrebbe interpretato a pennello, se mai fosse stata scritta una sceneggiatura, il personaggio del deus ex machina, capace di aggirare le «rogne» bussando alla porta del prefetto Maria Elena Stasi (assolta dal reato di corruzione).Ma questa volta, al posto della sceneggiatura, è stata scritta una motivazione di 83 pagine che ha demolito il metodo utilizzato dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere per condannare, in primo grado, i Cosentino e gli altri imputati accusati di «schiacciare» un concorrente, Luigi Gallo, per fortificare gli interessi economici dell’Aversana petroli e del clan dei Casalesi. Ma in questa storia di ruoli, che ruolo ha avuto l’accusatore dei Cosentino, Luigi Gallo?Lui, che voleva tentare la scalata nel mondo dei carburanti senza concedere garanzie alla Kuwait petroleum, viene definito un accusatore «di vacillante attendibilità». Questo, per i giudici di Appello, avrebbe «dovuto minare le certezze del Tribunale» di Santa Maria Capua Vetere. Perché se da un lato, Luigi Gallo ha accusato l’imprenditore Michele Sagliocchi di Villa Literno di aver imposto, in qualche modo, la ditta dei fratelli del boss Michele Zagaria per lo sbancamento della piazzola del suo distributore, dall’altro viene smentito da un collaborare di giustizia, l’ex braccio destro dell’ex primula rossa, Attilio Pellegrino (amico di infanzia del Gallo) il quale, ascoltato in udienza, aveva spiegato che la ditta Zagaria «venne imposta al Gallo dai fratelli Lanza».Il ruolo dei pentiti? Anche loro hanno avuto la loro parte: su 13, solo tre hanno raccontato eventi che potevano essere soprapposti. Gli altri no.Tutto questo, ma anche altro, lo spiegano i giudici della corte di Appello di Napoli nella motivazione firmata dal presidente della sesta sezione, Fernando Giannelli e dall’estensore Massimo Perrotti.E che veste ha «indossato» l’ex sindaco di Villa di Briano, Raffaele Zippo? Quello dei lotofagi. Dalle aule del tribunale ci si tuffa nell’Odissea. Perché nella motivazione della sentenza è presente anche Ulisse, quando i giudici spiegano, fra le pieghe della sentenza, l’atteggiamento dell’ex sindaco chiamato a deporre ad aprile scorso in corte di Appello a Napoli. «Nonostante apparisse ben orientato, consapevole delle sue facoltà e attento a dichiararsi estraneo a ogni ipotesi illecita - raccontano i magistrati - ribadiva di non ricordare nulla dei fatti. Sollecitato dalla Corte, opponeva il suo “non ricordo”, come fosse un discendente della genia dei lotofagi di Cirenaica e avesse fatto anch’egli abuso del frutto del legno santo». I lotofagi, infatti, offrirono il loto ai compagni di Ulisse, il frutto aveva la caratteristica di far perdere la memoria e indurre all’oblio. Il mito ha preso il sopravvento sulla realtà. E per coloro che sono stati assolti, l’Odissea è finita.Soddisfazione da parte degli avvocati difensori dei tre Cosentino - Stefano Montone, Agostino De Caro, Vittorio Giaquinto e Amedeo Barletta - il 14 settembre scorso, alla lettura del dispositivo.