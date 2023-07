Anche i ricchi non pagano. Clamoroso epilogo del contenzioso tra l'Ufficio unico delle entrate comunale e lo scalo merci ferroviario Maddaloni-Marcianise. La più grande infrastruttura ferroviaria del Mezzogiorno non solo non ha onorato i pagamenti del ruolo idrico, ma ora, in assenza di stipula di un nuovo e regolare contratto di fornitura, il Comune ha annunciato la interruzione delle forniture sia per morosità sia per somministrazione abusiva.

È una storia burocratica incredibile: gli uffici centrali nazionali di Rfi che gestiscono lo scalo si sono visti recapitare una maxi-bolletta di oltre due milioni di euro come saldo (comprensivo delle more) per non aver pagato l'acqua che, dal 2012, è stata erogata normalmente. Così, nella lunga lista degli evasori del fisco locale sono finiti colossi del calibro di Rfi, Mercitalia Shunting&Terminal, Mercitalia Rail e Mercitalia Logistica. Tutte le società attive nello scalo casertano, di prestigio internazionale e riferimento assoluto per lo sviluppo nazionale nonché per l'attuazione del Pnrr, a Maddaloni non pagano il consumo di un bene essenziale. Un clamoroso intoppo burocratico che è cominciato nel 2012 quando i contatori furono sostituiti. Ma gli atti dovuti, di adeguamento del ruolo, non sono mai stati completati. Così, i cittadini, con le loro bollette, hanno garantito l'acqua gratuita ad utenti di caratura nazionale.

«Questa gigantesca anomalia commenta il sindaco Andrea De Filippo deve cessare immeditamente. È una questione di giustizia fiscale e decenza amministrativa. L'ente locale, commissariato e poi travolto dal dissesto finanziario del dicembre 2012, non ha più chiesto il dovuto. Peggio ancora aziende gigantesche hanno assecondato questa grave anomalia senza segnalarla. Adesso, se in tempi brevi non si metterà fine, chiuderemo i rubinetti». Non c'è una terza via. Al lavoro i dirigenti amministrativi nazionali per sanare tutte le pendenze. Tra le società e il Comune c'è l'interesse di superare il macroscopico incidente burocratico. «L'erogazione gratuita non è sostenibile, accettabile e tollerabile insiste il sindaco perché allo scalo pagano tutti gli altri servizi compresa l'erogazione di energia elettrica. Anche al Sud, e soprattutto al Sud, si devono pagare i servizi a consumo».

Il caso è così clamoroso che offre ai vertici regionali dei sindacati l'occasione di accendere i riflettori sui problemi del gigante ferroviario regionale. «Siamo oggettivamente di fronte rileva Angelo Lustro (segretario regionale della Filt-Cgil) a uno dei tanti mostri burocratici ereditati dal passato creati dai ritardi dell'ente locale, dall'indolenza della dirigenza nazionale. Esiste la volontà di chiudere questo incidente che è imbarazzante per tutti e che non rende giustizia soprattutto ai tanti piccoli utenti che hanno sperimentato, causa morosità, il rigore del fisco locale per ammanchi di importi irrilevanti. Siamo ottimisti perché, il tempo di predisporre gli atti, e saranno sanate tutte carenze creditizie e amministrative».

Ma il disappunto dei sindacati è per lo «spezzatino di competenze tra quattro grandi società: cosa che rende complicata l'ordinaria gestione dei servizi fondamentali e impedisce un confronto sul rilancio dello scalo».