Quartiere Acquaviva in fiore. Don Antonello Giannotti lancia l'idea, bandisce un concorso ed è subito gara. «La parrocchia Nostra Signora di Lourdes dice don Antonello nel mese di maggio, in collaborazione con Coldiretti, con l'Osservatorio dieta mediterranea e con il patrocinio del Comune di Caserta, organizza il primo concorso dal titolo "Acquaviva in fiore", in omaggio alla Madonna durante il mese mariano. Desideriamo risvegliare e promuovere i valori ambientali e della cultura del verde, per sostenere, con protagonismo, il decoro urbano del quartiere e per esaltare la cultura del bello attraverso i profumi e i colori dei fiori».

Piccoli gesti, colorati e profumati, che aiuteranno a godere del luogo, aiuteranno a conoscere meglio i vicini di casa, i vicini di strada, a dare nuova luce al quartiere perché la bellezza dei fiori è sicuramente un sorriso per l'anima oltre che per gli occhi. «Il concorso continua il parroco nasce anche dalla necessità di migliorare ed esaltare in modo naturale il quartiere attraverso il decoro floreale di balconi, davanzali e quant'altro prospetti all'esterno dell'abitazione. Con questa iniziativa vogliamo stimolare la comunità tutta a contribuire al miglioramento della qualità della vita e dell'ambiente urbano, ma abbiamo anche il desiderio di mettere in campo un'azione educativa e di sensibilizzazione nei confronti del territorio di appartenenza». Il concorso è aperto a tutti gli abitati del quartiere Acquaviva, il più popoloso della città troppo spesso dimenticato o ricordato solo per questioni emergenziali, ed è totalmente gratuito. Può partecipare chiunque sia in possesso di balconi o davanzali, verande o terrazzi esposti verso l'esterno. In palio ci sono cinque premi. Per i primi tre posti sono stati messi in palio tre soggiorni in agriturismi della Campania, per gli altri due i premi saranno targhe.

«I partecipanti aggiunge don Antonello potranno ritirare il bando e il modulo di partecipazione presso la nostra parrocchia; debitamente compilato, dovrà essere riconsegnato entro e non oltre il prossimo 7 maggio. I balconi, le finestre, i davanzali, i negozi, le verande dovranno essere allestiti a partire dal giorno successivo al ritiro del modulo di partecipazione. Ogni concorrente, completata l'opera floreale, è tenuto a fotografare il proprio allestimento e fare pervenire la foto entro e non oltre il 12 maggio, indicando il nominativo del titolare partecipante, l'indirizzo del luogo balcone, terrazzo, finestra, negozio, veranda».

Saranno criteri preferenziali per la valutazione finale e per l'assegnazione dei premi la combinazione dei colori dei fiori, l'originalità della composizione, la quantità rigogliosa e la sana crescita dei fiori e delle piante, l'armonia dell'allestimento, la stagionalità, l'originalità e la creatività, la qualità dei materiali utilizzati per l'allestimento. La giuria, tenendo conto dei requisiti stabiliti dal bando, farà una prima selezione attraverso le foto degli allestimenti floreali inviate dai partecipanti. Successivamente, deliberata la selezione, effettuerà una ricognizione diretta presso i partecipanti selezionati.

«Educare alla bellezza e al rispetto della natura ma anche all'amore per il proprio quartiere e per la propria città conclude Giannotti è necessario. Papa Francesco dice che chi non sa contemplare la natura e il creato, non sa contemplare le persone nella propria ricchezza. E chi vive per sfruttare la natura finisce per sfruttare la gente e trattarla come schiavi. Questa è una legge universale. Se non si sa contemplare la natura, sarà molto difficile saper contemplare la gente, la bellezza delle persone, il fratello, la sorella. Tutti noi». La premiazione avverrà con cerimonia pubblica nella data che sarà definita dalla commissione giudicatrice che provvederà a redigere la graduatoria informandone i vincitori.