Sono iniziati ieri mattina in piazza Umberto i lavori per la rimozione della fontana collocata ai piedi della Torre dell'Orologio. Si tratta di un intervento atteso da sei anni, dopo le polemiche scatenatesi per l'impatto ambientale dell'opera. È stato un dono dell'impresa vincitrice dell'appalto per la riqualificazione e la sistemazione del centro storico cittadino, eseguiti all'epoca dell'amministrazione Schiappa nel decennio scorso.

La sua linea moderna però e i materiali utilizzati per realizzarla, marmo bianco, sono in contrasto con l'assetto architettonico ed urbanistico dell'intera zona. Già l'amministrazione Pacifico ne aveva promesso la rimozione senza però riuscire a concretizzare l'obiettivo. La fontana è diventata, nel frattempo, un ricettacolo di rifiuti, lasciata al degrado ed all'incuria, aumentando il senso di abbandono che si respira in piazza Umberto.



Il via alle operazioni di rimozione dopo l'autorizzazione della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Benevento e Caserta del progetto predisposto dal responsabile della Ripartizione Tecnica ed Urbanistica del Comune, Salvatore Catanzano. L'intervento prevede il ripristino dello stato dei luoghi mediante il disfacimento e la rimozione della fontana. Un'azione complessa articolata in diverse fasi, tra cui la demolizione del muretto di contenimento e la realizzazione della nuova pavimentazione dell'area interessata quella antistante appunto l'ingresso della Torre dell'Orologio. Il nuovo pavimento sarà in cubetti di porfido, materiale scelto perché ben si armonizza e si integra con le basole esistenti. A dare l'annuncio dell'avvio dei lavori è stato lo stesso sindaco Francesco Lavanga il quale ha evidenziato come si tratti della «realizzazione di un impegno preso in campagna elettorale. È una nuova promessa mantenuta ed un grande obiettivo centrato per i cittadini. Un passo alla volta - ha aggiunto il sindaco - riusciremo a portare la città alla normalità ed essere ancora più bella ed attrattiva».



L'operazione, nelle intenzioni dell'attuale amministrazione, è soltanto il primo passo verso una più ampia sistemazione dell'arredo urbano della zona, all'interno di un progetto più complessivo per il suo rilancio. L'obiettivo è di riportarvi degli uffici comunali e di completare a breve i lavori di ammodernamento e ristrutturazione di palazzo Manna e del palazzo comunale, anche per restituire alla città ed al Consiglio comunale la sala per le riunioni del civico consesso, negli ultimi mesi costretto a riunirsi nel cortile del palazzo ducale o nelle palestre degli istituti scolastici.