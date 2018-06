Addio alla plastica: a Carinaro: la Whirlpool punta su pezzi riciclabili

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 6 Giugno 2018, 10:51 - Ultimo aggiornamento: 06-06-2018 10:51

Stop alla plastica ,via libera alla campagna in favore dell'utilizzo del polipropilene riciclato. Fa rumore nel Casertano, dove pure si contano significative presenze nel settore-gomma, la scelta della Whirlpool di dichiarare guerra all'inquinamento della plastica, privilegiando l'usato almeno fino al 2025. L'ultima direttiva è stata ufficializzata ieri in coincidenza con la giornata mondiale dell'ambiente, anche a seguito dell'invito della Commissione UE a promuovere o adottare soluzioni alternative di riciclaggio per la componentistica, nella fattispecie l'assemblaggio di lavatrici, frigoriferi e lavastoviglie.Una risoluzione che è stata condivisa dalla Whirlpool quale inversione di tendenza rispetto al passato e che è stata spiegata nel dettaglio dal responsabile della Corporate, Karim Bruneo: «Conservare le nostre risorse limitate consumando meno acqua ed energia, per transitare con passo deciso verso quella che è da sempre è stata definita l'economia circolare».