Addio allo “scugnizzo” Rosario, sopravvissuto alla strage di Buccino

Un’insufficienza respiratoria improvvisa ha messo fine alla giovane vita di Rosario De Felice, di San Nicola la Strada uno dei due superstiti del tragico incidente stradale che si verificò la mattina del 9 novembre del 2008 in tenimento di Buccino. Aveva 29 anni. Faceva parte della formazione under 15 della Eldo Juvecaserta, si stava recando in auto a Potenza dove era in programma al palasport “Vito Lepore” l’incontro tra la formazione casertana ed i locali della Timberwolves Potenza.

Nel territorio del comune di Buccino, sul raccordo autostradale tra Sicignano e Potenza, un furgone che viaggiava dal capoluogo lucano verso Salerno finì sulla carreggiata opposta scontrandosi frontalmente con la “Phedra” sulla quale viaggiavano dirigenti e atleti della formazione under 15 della Juvecaserta.

Nell’impatto presero la vita il play della formazione under 15 della Eldo Caserta, Paolo Mercaldo di 14 anni, il suo viceallenatore Gianluca Noia di 27 anni, la dirigente accompagnatrice della squadra Emanuela Gallicola di 46 anni ed il papà di Paolo, Luigi Mercaldo 53 anni che era alla guida dell’auto.

In macchina c’erano altri due cestisti quattordicenni, Rosario De Felice e Andrea Turino, furono ricoverati il primo in gravi condizioni il primo all’ospedale San Leonardo di Salerno dove gli fu asportata la milza, aveva lesioni polmonari, fratture al bacino e craniche ed il secondo al nosocomio di Oliveto Citra con fratture multiple, un polmone perforato e fu tenuto in coma farmacologico. I funerali di Rosario De Felice si svolgeranno alle 15,30 di sabato 26 agosto a San Nicola la Strada nella chiesa di Santa Maria degli Angeli in piazza Parrocchia.