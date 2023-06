Oggi, alle 16,30, in Cattedrale, ultimo saluto a Lello (Domenico) Menditto, storico segretario cittadino della Dc. Il 7 marzo aveva compiuto 94 anni. Tenutosi lontano dai riflettori della politica dopo il collasso irreversibile della "Balena Bianca", nell'ultimo quarto di secolo sono stati numerosi gli amici che gli si rivolgevano per scambi di idee su problematiche afferenti la vita amministrativa della città. Grande mediatore tra le correnti interne della Dc e le forze di opposizione, formidabile organizzatore delle risorse intellettuali della città, come avvenne per l'articolato programma per le amministrative dl 6/7 maggio 1990, sino all'ultimo anelito di vita non aveva mai abbandonata la passione per la sua Caserta. Moroteo inossidabile, riuscì a smussare le angolature tra i seguaci di Elio Rosati, suo grande amico, e di Vincenzo Mancini, con il quale si riuscì a dialogare grazie a Tommaso Verdicchio, uomo di punta della Dc provinciale dell'epoca, assessore comunale a Casagiove. Alla morte di Rosati, il senatore Giuseppe Santonastaso divenne il suo interfaccia con la base democristiana di Caserta, che una maggioranza schiacciante (27 consiglieri contro i 13 della minoranza propositiva, come amava definirla il socialista Antonio Vignola). La vocazione politica di Lello Menditto partiva da lontano, dai tempi del liceo, al "Giannone", e sviluppatasi, poi, con gli amici Leopoldo Massimilla, Mimì Rotili, Peppino Pasquariello del Circolo Universitario per proseguire con le Acli fino alla presidenza del Cda dell'ospedale civile. Eletto nel primo collegio di Caserta alle provinciali del 1956, fu stoppato da un ricorso per presunta ineleggibilità quale presidente dell'Ente Comunale di Assistenza. Il contenzioso cessò con il rigetto della domanda ma soltanto a consiliatura terminata.

Magra soddisfazione il risultato favorevole del giudizio la cui lungaggine non gli consentì di svolgere il mandato plebiscitario ricevuto. Non è stata la sua unica delusione politica. Tra le altre, il diniego del sindaco Nicodemo Petteruti alla sua proposta di intervento nella causa civile promossa dagli eredi di Tommaso Leonetti di Santo Janni contro il Banco di Roma, nuovo proprietario del palazzo (opera di Carlo Vanvitelli) vendutogli col vincolo di destinarne un'ala ad attività culturali del Comune di Caserta. Gianpaolo Iaselli - sindaco e poi presidente della Provincia - parla dell'amico Lello con la voce del cuore ma anche con il ragionevole apprezzamento per il suo esemplare impegno teso a perseguire il bene comune. La sua cifra era la formazione culturale del cittadino attraverso i Gruppi di impegno politico della Dc, sostenuti dal deputato Gaetano Vairo. Senza dire delle progettualità tendenti alla valorizzazione dei centri storici rappresentati dalle 22 frazioni cittadine o del periodico "Amici di Caserta", utile strumento di conoscenza e di dibattito che riuscì a tenere in vita per qualche anno. All'opposizione dura e aspra di Peppe Venditto (Pci) nella consiliatura del 1972-76, ribattette colpo su colpo, con la pacatezza e la fermezza che lo connotavano. «Comunque, debbo riconoscere - afferma Venditto - che Lello Menditto ha avuto una funzione primaria nella città, riuscendo a far rimodulare il piano regolatore di Caserta, approvato dalla Regione nel 1987, con l'accoglimento delle osservazioni non condivise dal progettista Corrado Beguinot. Sta di fatto che col tempo - ricorda Venditto - diventammo amici». Lello Menditto certamente è un uomo del destino per Caserta. Il 27 agosto del 1943, mentre percorreva corso Umberto (oggi Trieste) per recarsi a casa degli zii d'Errico in via Colombo, reduce da una partitella di pallone con alcuni coetanei ai "campetti", se avesse obbedito all'agente di polizia che gli intimava di correre nel ricovero Riccardelli incombendo la storica incursione area, sarebbe sopravvissuto al micidiale bombardamento che causò oltre 200 vittime? L'istinto gli suggerì di tirare dritto. L'emotiva disobbedienza lo consegnò a quella storia civile e politica di Caserta ancora tutta da narrare.