Giovedì 21 Marzo 2019, 12:30

È datato agosto 2018 il progetto per la realizzazione di un percorso sensoriale per visitatori ipovedenti e non vedenti alla Reggia di Caserta. «In realtà tutto ha inizio molto prima», afferma l'ingegner Claudio Leonetti, site manager di Micron semiconductor, multinazionale americana che attraverso la propria fondazione, la Micron Foundation, si occupa di progettazione mirata al miglioramento e valorizzazione di territori di interesse mondiale.«Circa un anno e mezzo fa, si era avviato un intenso colloquio con l'allora Direttore della Reggia di Caserta, Mauro Felicori, al fine di poter realizzare un progetto teso creare un percorso sensoriale all'interno di Palazzo Reale, per renderlo fruibile anche ai visitatori con difficoltà visive». Intenso colloquio, anche perché i primi tre mesi abbondanti sono andati via per far ottenere alla Istituzione Reggia di Caserta la certificazione, rilasciata da un ente terzo, necessaria affinché la fondazione americana potesse destinare il fondo necessario alla realizzazione del progetto. «Superato lo scoglio della certificazione si è passato poi a studiare che tipo di progettazione mettere in campo. Furono così pensate tre proposte progettuali. La prima prevedeva la realizzazione di un plastico tridimensionale della Reggia di Caserta di tre metri per tre, realizzato su tre livelli ovvero corrispondenti ai piani di Palazzo Reale. Ogni parte della Reggia, oltre ad essere definita in scala perfettamente riprodotta attraverso una stampante 3D, avrebbe preveduto al proprio interno parti descrittive in codice Braille e possibilità di riproduzione audio con specifica descrittiva della zona di riferimento. Un secondo progetto, simile al primo da un punto di vista concettuale, avrebbe riguardato i giardini e le cascate; un ultimo invece l'Acquedotto Carolino. Alla fine la Fondazione ha ritenuto di non scegliere nessuno in particolare e sponsorizzare tutti e tre».