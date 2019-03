Mercoledì 20 Marzo 2019, 18:30

Ha adescato un anziano convincendolo a seguirlo per un incontro hot con una ragazza, ma una volta a destinazione l'ha pestato e rapinato. Protagonista un 43enne di Santa Maria Capua Vetere, che è stato arrestato dai carabinieri per rapina e lesioni aggravate.Le indagini sono partite a novembre, dopo che l'anziano fu trovato ferito nei pressi di un casolare, in via Silvestrelli a Santa Maria Capua Vetere. L'uomo raccontò di essere stato avvicinato da una persona di circa 40 anni mentre era alla fermata degli autobus a Capua, e di essere stato convinto ad andare nella vicina Santa Maria Capua Vetere dove avrebbe dovuto incontrare, in una masseria, una ragazza.Una volta giunti al casolare, l'uomo sarebbe stato colpito con il bastone e percosso in varie parti del corpo, finendo per essere rapinato del portafoglio con 200 euro. I carabinieri, con il coordinamento della Procura di Santa Maria Capua Vetere, hanno acquisito immagini di video-sorveglianza e testimonianze riscontrando l'attendibilità del racconto.