Aereonautica Militare, a Grazzanise il cambio comando del gruppo Tiger

Questa mattina, presso il 9° Stormo «Francesco Baracca» di Grazzanise, si è svolta la cerimonia di passaggio di consegne al Comando del 21° Gruppo volo “Tiger” tra il Maggiore pilota Luca G. ed il T.Col. pilota Francesco R. La cerimonia è stata preceduta dal classico passaggio delle consegne in volo tra i due Comandanti di Gruppo. Per la prima volta la formazione addestrativa era composta da sei HH-101A che ha inorgoglito tutto il personale dello Stormo schierato in attesa del trasferimento del Comando. All’evento, presieduto dal Colonnello Massimo Luigi Valente, Comandante il 9° Stormo, ha partecipato una rappresentanza del personale in forza al reparto ed il personale del Gruppo di volo. Il Comandante uscente, nel suo discorso di commiato, ha voluto esprimere un vivo ringraziamento alla propria famiglia, al Comandante di Stormo e tutte le articolazioni del Reparto che hanno incessantemente supportato le molteplici e complesse attività del 21° Gruppo: «con voi ho trascorso i sedici anni più belli e intensi della mia vita professionale, alla vostra guida ho effettuato il comando più bello, auguro al mio successore e amico di vecchia data il mio più fraterno e sincero augurio e di avere le mie stesse soddisfazioni e guidare il 21° Gruppo verso i più alti e prestigiosi traguardi» ha affermato il Maggiore Luca G..

Il Comandante subentrante, nel ringraziare il Colonello Valente per la fiducia concessagli ha espresso il suo profondo orgoglio per essere divenuto il nuovo Comandante del glorioso 21° Gruppo: «la vostra partecipazione mi inorgoglisce e dà lustro a questo momento cardine di Ufficiale e di Pilota. Luca, rispetterò il tuo operato calcando il solco della trasformazione che hai dovuto gestire e farò tesoro di ogni esperienza che hai maturato». Il Colonnello Valente, in chiusura, nel congratularsi con il Comandante uscente per tutto quanto fatto durante i suoi anni di Comando, ha espresso la sua più profonda fiducia nei confronti del Comandante subentrante del glorioso 21° Gruppo: «Tigri, vi aspettano sfide importanti per il prossimo futuro e sono sicuro che, sotto la nuova guida, continuerete a mostrare tutto il valore e la professionalità che vi contraddistingue nell’operare senza risparmio a servizio della collettività».Il 21° Gruppo «Tiger», insediato dal 2006 sulla base aerea del 9° Stormo di Grazzanise, con i suoi assetti di volo HH-101 e HH-212 svolge operazioni di supporto alle Operazioni Speciali nonché di ricerca e recupero di personale isolato in territorio ostile, fornendo il supporto aereo alle forze speciali ed intervenendo, in presenza di eventuali feriti, con l'attività di evacuazione sanitaria d'emergenza.

Come militari al servizio dello Stato il compito del 9° Stormo è proprio quello di contribuire alla sicurezza del Paese, alla Difesa degli interessi nazionali vitali, proteggere vite umane ed essere sempre più utili al Paese. Il Reparto inoltre, concorre al dispositivo di sicurezza di rischieramenti militari all'estero, a operazioni di mantenimento della pace e di soccorso umanitario, nonché all'attuazione in campo nazionale di misure di protezione in occasione di grandi eventi o di mantenimento dell'ordine pubblico. Il 9° Stormo ha dipendenza diretta dalla 1^ Brigata Aerea Operazioni Speciali, che a sua volta fa capo al Comando della Squadra Aerea che ha sede a Roma.