Aggredito con mazza da baseball titolare di un'officina a Marcianise

Aggredisce il titolare di un'officina con una mazza da baseball. È successo a Marcianise, in provincia di Caserta, dove i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato per tentato omicidio e atti persecutori un 45enne del luogo. I militari della stazione di Marcianise, a seguito di una richiesta di aiuto, sono intervenuti nell'officina dove il 45enne, per motivi in corso di accertamento, aveva aggredito fisicamente con una mazza da baseball il titolare.