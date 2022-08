Agro aversano, da settembre riattivate le ex linee Ctp con oltre 300 bus

«Con l'inizio del nuovo anno scolastico, saranno riattivate quasi tutte le linee dell'ex Ctp a servizio dell'utenza dei comuni dell'Agro Aversano e del Litorale Domitio». Ad annunciarlo, in una nota, il consigliere regionale Giovanni Zannini, dopo un colloquio avuto con i vertici di Eav ed Air Campania, in cui ha illustrato le diverse richieste di potenziamento delle corse pervenute in queste settimane da amministratori locali e cittadini.

«L'incremento dei servizi esercitati dalle aziende regionali di trasporto andrà a regime dal prossimo 12 settembre, in contemporanea con la riapertura delle scuole cui conseguirà un aumento esponenziale di studenti che usufruiranno dei mezzi del traporto pubblico locale per recarsi a scuola al mattino, e tornare a casa nel pomeriggio. -si spiega- Per mettere in campo questo enorme sforzo e riattivare i servizi delle aziende non più esercenti, la Regione Campania a guida de presidente De Luca, ha dovuto acquistare oltre 300 autobus tra usati e nuovi ed assumere diverse decine di nuovi autisti», sottolinea Zannini, presidente della VII Commissione permanente Ambiente, Energia e Protezione Civile del Consiglio Regionale della Campania.