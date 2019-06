CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 26 Giugno 2019, 12:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Far rinascere la Balzana, renderla di nuovo il motore trainante dell'economia locale di Santa Maria la Fossa ed uno dei più importanti della provincia di Caserta. Un obiettivo ambizioso perché l'azienda ex Cirio, confiscata alla camorra ha un'estensione di circa 200 ettari di terreno oltre a 10 ville bifamiliari e circa 10 immobili produttivi.Per riuscire a recuperare un'area così imponente serve anche l'aiuto del governo per questo giovedì a Santa Maria la Fossa, all'interno del centro Pio La Torre, altro bene confiscato a Francesco Schiavone detto Sandokan e riconvertito in centro di educazione ambientale, si terrà un tavolo istituzionale promosso da Agrorinasce a cui parteciperà il ministro per il Sud Barbara Lezzi ed il sottosegretario alle Politiche agricole, Alessandra Pesce ed il presidente della commissione bicamerale di inchiesta sulle mafie, Nicola Morra. Il tavolo ha la funzione di mettere in rete le varie realtà istituzionali del territorio con il governo centrale, creando così una sinergia fondamentale per avviare l'opera di riqualifica di un'azienda il cui recupero è stato bloccato a causa di un allungamento dei tempi per la confisca definitiva, avvenuta solo a maggio del 2017.