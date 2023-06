Al Belvedere di San Leucio la festa per i 209 anni dell'Arma dei carabinieri

«A voi tutti ricchi e poveri, giovani e vecchi, umili e possenti, il carabiniere dà la sua vita», disse il generale Ambert, per i militi dell'Arma dopo la guerra. A tanti anni di distanza, si ricorda il giorno della fondazione. Si terrà domani, infatti, al complesso monumentale Belvedere di San Leucio, la celebrazione del 209° anniversario della fondazione dell’Arma dei carabinieri. L’ingresso è alle ore 18 e 30 per istituzioni e cittadini. L’Arma è sinonimo di sicurezza in Terra di Lavoro e la festa è un tributo all'operato dei carabinieri a Caserta e in provincia. Dopo lo schieramento di tutti i reparti dell’Arma e dei reparti speciali (fra loro anche il nucleo carabinieri operativo ed ecologico con compiti di vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in materia ambientale) la celebrazione prevede l’esibizione della U.S. Naval Forces Europe and Africa band composta da musicisti di diverse nazionalità che accompagnerà le varie fasi della cerimonia e conferirà solennità ai suoi momenti più significativi. Ad aprire i festeggimenti, il colonnello Manuel Scarso, comandante provinciale dei carabinieri di Caserta.

Il primo plotone che sfilerà è costituito da militari in Grande Uniforme Speciale, il cui inconfondibile pennacchio rosso/blu simboleggia i valori di cui i carabinieri sono orgogliosi interpreti da oltre due secoli: il rosso il “coraggio e sacrificio” e il blu la “fedeltà e giustizia”.