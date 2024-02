Riprende l'attività del jazz club "Lennie Tristano" di Aversa, l'otto marzo, presso l'Auditorium Bianca D'Aponte, in concerto il sassofonista Rick Margitza (nella foto) ed Elio Coppola Trio, con Andrea Rea al piano e Antonio Napolitano al basso.

Il gruppo presenterà un repertorio con brani originali di Rick Margitza ed Elio Coppola, oltre a rivisitazioni della musica afroamericana e brasiliana. Rick Margitza, da sempre considerato come "l'ultimo grande sassofonista di Miles Davis", è oggi uno dei musicisti più rispettati e prolifici sulla scena internazionale.

APPROFONDIMENTI Commissione pari opportunità a Caserta, la dirigente scolastica Serpico è la nuova presidente Cosa fare a Caserta: gli appuntamenti della settimana

Eccellente sassofonista tenore e soprano, è riuscito ad espandere e sviluppare la sua voce unica, altamente poetica e fortemente incisiva. Nel 1988 entra a far parte del gruppo di Miles Davis e registra tre album: "Amandla", "Live around the world" e "Live in Montreux".

Ha poi inciso tre set come leader per la prestigiosa etichetta Blue Note nel periodo 1989-1991. Dal 1994, la sua carriera si è arricchita di altri cinque album solisti e di collaborazioni con artisti come Maria Schneider, Chick Corea e McCoy Tyner. Prossimo appuntamento con il "Lennie Tristano", il 6 aprile, Riccardo Fassi 5tet: Herbie Nichols Project.