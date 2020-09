«È di una gravità inaudita quello che è accaduto a Caserta. Un atto di irresponsabilità che potremmo pagare tutti noi»: è a dir poco adirato il direttore generale dell'Asl di Caserta, Ferdinando Russo, nel commentare una notizia di ieri, relativa ad una giovane donna del capoluogo che, nonostante fosse stata risultata positiva al Covid 19, non ha rispettato la quarantena ed è andata in un ristorante della città insieme alla madre. La donna è stata denunciata alla Procura: «Ne subirà le conseguenze - dice Russo -. Violare l'isolamento perché non si hanno sintomi o si hanno sintomi blandi è gravissimo. I numeri che stiamo registrando erano previsti, nel senso che ci aspettavamo questa ondata di nuovi contagi al rientro delle vacanze. Finora siamo riusciti a contenere l'infezione. Azioni sconsiderate come quella di ignorare l'obbligo di quarantena rischia di mettere in ginocchio un sistema che fino ad ora ha funzionato».

Gesti pericolosi come quello della ragazza casertana rischiano di compromettere anche ripresa delle normali attività. «Se uno o più positivi, consapevoli di esserlo, escono e frequentano luoghi di aggregazione come i ristoranti, avremo moltissime difficoltà poi a ricostruire la rete dei contatti diretti e a contenere l'espansione del virus», spiega infatti Russo. L'appello del manager, poi, è rivolto principalmente ai giovani: «I ragazzi hanno moltissime attività relazionali e frequentano molti luoghi di aggregazione. La noncuranza o comunque la poca attenzione potrebbe creare disagi all'intera società, specialmente ora, con l'apertura delle scuole e degli stadi. Sono circostanze delicate che potrebbero destabiizzare la situazione attuale».



Intanto sono 29 i nuovi contagi in provincia e salgono a 380 i positivi attuali. Dall'inizio della pandemia sono mille i contagi totali in Terra di lavoro. «Non ci sono focolai che ci preoccupano, perché i nuovi positivi sono tutti da rientro dalle vacanze o da contatto diretto con altri positivi. Per capire il dato, basta pensare che nella fase Uno dell'emergenza il picco in provincia è stato di 248 positivi., convertibili anche per l'attività subintensiva» spiega il direttore che ieri pomeriggio è intervenuto a una conferenza con il governatore De Luca e il direttore del presidio di Piedimonte per l'attivazione di Dea di primo livello. Nei dati aggiornati compare però un nuovo decesso, accaduto domenica sera: riguarda un uomo anziano di Lusciano. A dirlo è il sindaco Nicola Esposito: «Purtroppo l'anziano affetto da Covid 19, a causa anche delle sue patologie pregresse, è deceduto. Intanto altri tre nostri concittadini sono risultati positivi. Oggi abbiamo 17 positivi di cui un deceduto».