Al volante con cappuccio non si ferma all'alt, arrestato dai carabinieri

Era incappucciato e alla guida di una Toyota Yaris il 46enne, originario di Qualiano e residente a Sessa Aurunca che - nel corso della notte - non si è fermato all’alt imposto dai carabinieri del radiomobile della compagnia di Sessa Aurunca.

L’uomo che stava percorrendo viale Risorgimento, invece di fermarsi all’invito dei militari dell’Arma ha dato gas sull’acceleratore ed è fuggito.

Inseguito per oltre 12 chilometri è stato raggiunto e bloccato nel limitrofo comune di Minturno, in provincia di Latina.

L’uomo nel corso delle fasi del controllo ha colpito i carabinieri con calci e pugni. Immobilizzato è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa del rito direttissimo.