CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 18 Aprile 2019, 11:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ci si lamenta perché gli alberi della panoramica di Casertavecchia sono cadenti e pericolosi. Ma quando vengono finalmente tagliati arriva la denuncia di un ignoto che fa aprire un'inchiesta sull'abbattimento degli alberi lungo la strada Provinciale.Così, due giorni fa, l'ispezione dei carabinieri di Caserta con i tecnici della Provincia ha aperto un altro capitolo «tagliente» che riguarda gli alberi. L'ordine di ispezione è arrivato direttamente dalla procura di Santa Maria Capua Vetere, ma allo stato nessun nome compare nel registro degli indagati. Come se non bastassero grattacapi. La storia è questa: i pini e gli ulivi piantati lungo la panoramica da privati, sono caduti nel corso degli anni. E, siccome della bonifica e della messa in sicurezza dei crinali non se ne parla proprio, peggio ancora dell'eliminazione delle tonnellate di tronchi senza aderenza, i proprietari dei terreni con gli alberi cadenti hanno quindi chiesto, qualche settimana fa, di tagliare i tronchi pericolosi, anche perché sulla panoramica ci sono arbusti morti da un anno e mezzo che hanno reso i terreni fragili e franosi.