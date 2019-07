CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 12 Luglio 2019, 09:41

Un'indianata lunga tre sere. In step «obbligatori», da venerdì a domenica. Adolescenti fuori controllo, molti hanno ancora la «ritirata» e una «paghetta» tutt'altro che lauta. E ci sono le regole, quelle dei bar, che certo non rischiano la licenza per servir loro qualche bicchiere. Ma loro, i ragazzi, ne sanno una più del diavolo. E per arrivare ubriachi al punto giusto nei locali, per non «sfigurare» con quelli più grandi, si organizzano su tutti i fronti. Hanno un piano e sanno metterlo in pratica. Fatta la legge, trovato l'inganno. È nell'indole dell'essere umano trovare un modo per raggirare le regole e chi è più giovane ha la mente più affilata per riuscire nell'intento. Ne è la prova il fenomeno tutto minorile del consumo sfrenato di alcol che neanche l'inasprimento delle leggi riesce ad arginare. Almeno non a Caserta. Si beve, anche a quattordici anni, grazie all'amico maggiorenne. Bastano i diciotto anni compiuti per entrare nel supermercato e far scorta di vodka, gin e chi più ne ha più ne metta.