Una serata tra amici per poco non si è trasformata in una tragedia. La moglie di un noto imprenditore e proprietario di un consorzio agrario di San Felice a Cancello, 40enne tra qualche mese, è ricoverata dalla tarda serata di martedì in condizioni preoccupanti nel reparto grandi ustioni dell'ospedale Cardarelli di Napoli. Durante una serata tra amici, nel giardino della sua abitazione di via Schiavetti, mentre voleva alimentare la brace di un grosso barbecue con una bottiglia di alcol etilico, è rimasta gravemente ustionata.Le alte fiamme hanno avvolto prima la mano destra e poi il bacino e le gambe. I familiari hanno tentato di prestargli un primo soccorso, ma sul posto - dopo l'intervento dei sanitari dell'ambulanza del 118 - è stato necessario il trasferimento nel presidio ospedaliero partenopeo dove, dopo una pulizia sulle bruciature, la donna è stata sedata per evitare che sentisse dolore. Nel momento in cui è stata soccorsa era cosciente ma il dolore le si leggeva sul volto.Secondo il racconto dei familiari, la 40enne aveva usato l'alcol per ravvivare il barbecue: stava preparando la cena per una decina di amici. Avrebbero dovuto festeggiare una ricorrenza rimandata a causa del lockdown.. Chiedeva aiuto e, soprattutto, urlava di fare allontanare i figli piccoli che hanno assistito alla scena.Sul posto sono giunti anche i carabinieri della stazione locale per cercare di ricostruire l'accaduto. I militari dell'Arma hanno dovuto fare i conti anche con tanti curiosi che hanno affollato il cancello d'ingresso della villetta.Intanto, la donna almeno fino alla tarda serata di ieri, secondo il bollettino medico diramato alla famiglia, era ancora sedata e in prognosi riservata al Cardarelli di Napoli. Forse, nei prossimi giorni, sarà già sottoposta a un delicato intervento chirurgico alla mano, considerato che le fiamme hanno lacerato alcuni nervi. Su questo, però, i camici bianchi preferiscono ancora non pronunciarsi.Un episodio simile era accaduto circa una settimana fa sempre a San Felice a Cancello, nella zona del Botteghino. Sempre una donna, questa volta 72 anni, mentre era in cucina a preparare il pranzo è rimasta ustionata ad entrambe gli arti superiori. Le sue condizioni sono in miglioramento. Stessa cosa anche a Santa Maria a Vico, dove sempre un anziano che abita nella zona dei Figliarini, ex meccanico, questa volta di 86 anni, durante il mese di giugno scorso si è ricoperto il corpo di alcol per rinfrescarsi dall'afa e dopo una lunga esposizione al sole è rimasto ustionato. L'uomo è ancora sott'osservazione presso l'ospedale civile del capoluogo.