Giovedì 30 Maggio 2019, 19:45 - Ultimo aggiornamento: 30-05-2019 20:36

Questa volta i ritardi delle ferrovie non c'entrano. E i pendolari non si sono arrabbiati più di tanto per quanto accaduto nell'Alto Casertano. Stamane il treno della Ferrovia Alifana che è partito alle 11 da Piedimonte Matese, a Dragoni ha dovuto rallentare e proseguire per una quindicina di minuti a passo d'uomo. Il macchinista è stato molto attento a rallentare perché i binari erano invasi da un gregge di carpette che non volevano assolutamente lasciare quell'erba tenera che è cresciuta dopo le abbondanti piogge di questi giorni. Tutti in attesa quindi, che le caprette terminassero il loro pasto.