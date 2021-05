Caserta, il borsino della spesa: aumentano i prezzi degli alimentari

Caserta, l'inflazione entra decisamente nel carrello della spesa quotidiana. I dati forniti ieri dall'Istat e relativi al mese di aprile mostrano infatti un aumento dei prezzi concentrato specie sui beni alimentari, con un dato tendenziale non solo in controtendenza con quello nazionale, ma che spacca decisamente in due la Campania, con le Forche Caudine a fare da spartiacque fra due realtà contrapposte. Ma andiamo a leggere i numeri. Il dato...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati