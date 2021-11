Allagamenti e traffico impazzito: Caserta in tilt, residenti in ginocchio

Strade allagate, sottopassi sommersi, traffico in tilt. È questa in sintesi la situazione che si è registrata ieri mattina a Caserta. Una violentissima bomba d'acqua si è abbattuta sul casertano creando numerosi disagi ai cittadini. Nella città capoluogo particolari disagi sono stati creati dalla caduta di un grosso albero in via Ferrarecce. Il fusto si è letteralmente sradicato dal marciapiede piegandosi in parallelo lungo la strada. Nel...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati