Lunedì 4 Marzo 2019, 11:30

Trenta nomi. Tanti sono i soggetti collegati all'Isis inseriti nel dossier dell'intelligence che orbitano nel Casertano e formano una rete è di cui fanno parte per lo più algerini. La stessa nazionalità del foreign fighter Mourad Sadaoui catturato dalla Digos di Caserta, diretta da Vincenzo Vitale, due giorni fa, ad Acerra. Nella provincia di Caserta, secondo il rapporto dei Servizi Antiterrorismo, si sarebbe creata una vasta rete logistica per gli appartenenti alle cellule del Califfato con una rosa di trenta nomi di soggetti di varia nazionalità. Algerini, alcuni marocchini, un nigeriano e uno yemenita. Proprio questo 46enne dello Yemen, A.G.A.S. le sue iniziali, era deputato anni fa a mantenere i contatti con le varie comunità sul territorio nazionale, tra cui anche il Casertano. L'organizzazione, riuscita a svilupparsi in Veneto, Puglia e Campania, è stata individuata per il passaggio di enormi flussi di danaro, in alcuni casi proveniente dalla Qatar Charity Foundation, da anni interessata all'elargizione di finanziamenti per l'apertura di nuovi centri di culto in Italia allo scopo di espandere l'area di influenza islamica sulla Penisola. Quest'oggi l'VIII sezione della Corte d'Appello di Napoli deciderà sulla convalida dell'arresto e per la successiva apertura delle pratiche di estradizione.