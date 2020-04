Coronavirus in Campania, a Castel Volturno spunta un lido balneare abusivo: sequestrato

Mascherine legate al volto e guanti alle mani, le attività degli agenti della capitaneria di porto e della polizia municipale non si fermano neanche in periodo di rischio pandemico. E allo stesso tempo non si arrestano neanche i comportamenti scellerati di chi in quest'area crede di poter utilizzare il demanio pubblico come terra di proprietà. È il caso dello stabilimento balneare abusivo su una spiaggia libera, scoperto la scorsa settimana e sequestrato ieri. E i tutori della legge non si sono limitati a una mera opposizione di sigilli, ma c'è stato anche dell'altro, con il ritiro dell'arenile delle attrezzature scoperte e la parziale bonifica dell'area.



Ma analizziamo la cronistoria che ha portato all'operazione di ieri. Il 4 aprile i vigili del fuoco ricevono una chiamata di soccorso per un incendio sulla spiaggia alla foce del Lago Patria, in territorio di Castel Volturno, al confine con quello di Giugliano. In quest'area c'è un lungo tratto di spiaggia libera, appunto sulla sponda della foce. Per cui s'immaginava che a andare a fuoco fosse stato il canneto che cresce selvatico sul canale. Invece, i vigili del fuoco si resero presto conto che sulla spiaggia in questione era stato attrezzato un vero e proprio stabilimento balneare, ovviamente abusivo. C'erano le classiche sedie, lettini e ombrelloni da spiaggia. Ma anche divanetti, postazioni per braci, un bagno chimico e alcuni patio. Ad andare in fiamme, era stato proprio uno di questi. Domato l'incendio, i vigili del fuoco avvisarono la capitaneria di porto di Castel Volturno, che avviò le indagini. Peraltro, l'area in questione è ben conosciuta dalle loro attività: qui dal 2005 sono state già fatte tre operazioni di sequestri di lidi abusivi. Per cui, seppure in periodo di restrizioni da covid, è stata organizza l'operazione, chiedendo l'intervento anche del corpo di polizia municipale locale. E per evitare che l'abuso potesse continuare anche dopo il sequestro, le forze intervenute hanno ritenuto opportuno occuparsi immediatamente del materiale presente sull'arenile. Perché, conoscendo i comportamenti dei personaggi borderline della zona, non sarebbe stato difficile per loro rimuovere abusivamente i sigilli e riprendere l'attività illegale. Così si è deciso di classificare le attrezzature come rifiuto speciale, trattandosi di materiale incustodito su area demaniale. E sul posto è stato fatto arrivare un camion dell'azienda che si occupa dell'igiene urbana e il materiale conferito direttamente in discarica. Sul fronte delle indagini, invece, si sta cercando di capire se c'è un legame fra chi aveva attrezzato il lido abusivo e i personaggi sanzionati per lo stesso motivo negli anni passati.



«In ogni caso fa sapere il comandante Riccio questa estate l'area in questione sarà pattugliata costantemente, come tutte le spiagge libere della costa». Il riferimento del comandate della locamare di Castel Volturno è anche alla norma allo studio negli uffici della Regione Campania per la fase due delle restrizioni in materia di spiagge. La volontà del governatore De Luca appare quella di contenere gli accessi sugli arenile che saranno contigentati direttamente dai gestori dei lidi e impedire quelli alle spiagge libere, di fatto chiudendole. In questo panorama un lido abusivo su una spiaggia libera non potrebbe assolutamente esistere. Ma qui siamo a Castel Volturno, terra dove l'illegalità, a volte anche quella palese, è tollerata.

Ultimo aggiornamento: 09:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA