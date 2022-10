Allo Stato immobili e auto per 25 milioni del dentista-editore

A distanza di dieci mesi dalla decisione della Cassazione, che a gennaio scorso aveva confermato la confisca dei beni all'ex patron di Tv Luna, l'odonto-editore Pasquale Piccirillo - come aveva deciso la sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere -, è stata avviata ieri l'esecuzione del decreto a favore dello Stato dei vari beni che furono sequestrati quattro anni fa al medico casertano con il pallino dell'editoria.

Torna agli onori della cronaca, dunque, con l'ultima attività dei militari delle Fiamme Gialle il caso della confisca, che gli investigatori valutano in 25 milioni di euro, nell'ambito di un'operazione che il Comando provinciale della Guardia di Finanza ha battezzato «Cash Flow» (flusso di cassa, ndr). Si tratta di beni immobili, mobili registrati e di quote societarie di Piccirillo, che alla sua attività di medico-dentista aveva affiancato quella di imprenditore operante nei settori sanitario, editoriale, delle telecomunicazioni e immobiliare.



La Cassazione, in sostanza, ha confermato la decisione presa in vista della successiva confisca, delle quote societarie e dei complessi aziendali di tre imprese, tra cui un noto studio odontotecnico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, il gruppo editoriale Tv Luna attivo nelle telecomunicazioni e una società immobiliare, 93 immobili (situati in Campania, Lazio, Abruzzo e Svizzera, tra cui rientrano anche ville private situate in note località turistiche), otto autoveicoli nonché le somme presenti su ventidue rapporti bancari (conti correnti, conti di deposito e altri investimenti finanziari).

In Appello il sequestro fu confermato in parte, visto che a Piccirillo furono dissequestrati e restituiti due studi dentistici (attualmente in possesso di Piccirillo) poi la Procura di Santa Maria Capua Vetere ha fatto ricorso. Gli ermellini hanno dunque confermato la «pericolosità sociale» di Piccirillo, desunta dall'indagine patrimoniale da cui sarebbe emerso un tenore di vita molto alto tenuto dall'imprenditore non corrispondente al reddito dichiarato.



Peraltro Piccirillo è rimasto coinvolto negli anni in numerosi procedimenti penali, come quelli per la presunte truffe relative al conseguimento dei fondi pubblici per l'editoria (da un processo ne è uscito per prescrizione, in un altro è stato assolto con la moglie), delitti tributari per evasione fiscale e utilizzo ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. Il materiale investigativo raccolto è stato oggetto di circostanziati approfondimenti, anche bancari, che hanno consentito di accertare un'ingiustificata discordanza tra il reddito dichiarato e le disponibilità finanziarie invece utilizzate per le acquisizioni patrimoniali, oltre all'utilizzo strumentale delle società allo stesso riconducibili per mascherare la titolarità del suo ingente patrimonio immobiliare e per drenare liquidità attraverso fittizie operazioni di «restituzione finanziamenti».



La difesa di Piccirillo, rappresentata dall'avvocato Giovanni Cantelli, aveva anche affidato ad un consulente la relazione peritale con la quale si era dimostrato un disvalore molto più basso, tra reddito e tenore (circa tre milioni di euro), rispetto alle decine di milioni di euro contestati dagli inquirenti. Anche il numero degli immobili (conteggiati sulle particelle) non troverebbe riscontro nel «calcolo» della difesa.

A giocare a sfavore dell'odonto-editore anche alcune intercettazioni ritenute inutilizzabili in un diverso procedimento a suo carico (quello sulle truffe Asl), finite come prova invece nel procedimento delle Misure di Prevenzione. Nei confronti di Piccirillo, già editore della storica emittente televisiva nata a Caserta nel 1977 e rilevata dal medico a fine anni Novanta, fu disposta anche la misura della sorveglianza speciale di due anni poi annullata, ed è completamente libero.