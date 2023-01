Alta velocità al Sud, seminario alla Vanvitelli su costi, rischi e benefici

L'alta velocità ferroviaria al Sud è una conquista imprescindibile sul piano della dotazione infrastrutturale del Mezzogiorno o una colossale menzogna che non porterà sviluppo ma provocherà danni al paesaggio delle tre regioni (Campania, Basilicata e Calabria) interessate dal tracciato? Dubbi, interrogativi, perplessità, incognite di cui si è discusso oggi a Caserta nell'aula Liccardo del Dipartimento di Scienze Politiche dell'università Vanvitelli nell'ambito dei seminari di studio previsti dal Corso di laurea in Scienze del turismo e Scienze Politiche e del Master in Turismo sostenibile e comunicazione della bellezza. L'occasione è stata propiziata dalla presentazione del volume dal titolo L'imbroglio, storia dell'alta velocità al Sud (edito da Licosia) scritto dall'avvocato Franco Maldonato.

L'incontro, coordinato dal direttore del Dipartimento di Scienze Politiche Francesco Eriberto d'Ippolito e dal direttore del Master Vincenzo Pepe, ha visto la partecipazione - tra gli altri - dell'avvocato Gennaro Iannotti, del deputato Gimmi Cangiano, componente della commissione Trasporti della Camera e del vicepresidente del consiglio regionale della Campania Loredana Raia. Focus sui costi dell'opera che, ha rimarcato Maldonato «potrebbero negli anni lievitare otre i 30 miliardi di euro, dei quali la gran parte a carico del Fondo complementare e non del Pnrr, dunque a spese del bilancio dello Stato». La ricostruzione offerta dal volume spazia dal ruolo di Rfi alla opzione tecnica che - spostando il tracciato dalla costa all'entroterra - riconduce alla messa in opera di un'unica infrastruttura sia per l'alta velocità (flusso passeggeri) sia per l'alta capacità (flusso merci).

«L'ampia discussione sui temi sollevati dal volume di Maldonato - hanno detto d'Ippolito e Pepe - conferma la vocazione del Dipartimento di Scienze Politiche dell'università Vanvitelli di aprirsi al dibattito pubblico e offrire ai propri studenti opportunità di confronto, approfondimento e conoscenza su temi fondamentali in campo politico, sociale, culturale ed economico, temi per altro strettamente connessi e ancorati al territorio».