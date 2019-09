CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 9 Settembre 2019, 10:23

Salgono a tre i procedimenti disciplinari avviati dalla dirigente dell'Istituto comprensivo «Vanvitelli», nell'ambito della vicenda giudiziaria riguardante un docente di sostegno, V.S. che lo scorso giugno è finito ai domiciliari (ma scarcerato pochi giorni fa) per avere, secondo l'accusa, ripetutamente maltrattato un alunno disabile della scuola con sede a piazza Ungaretti.Il dirigente scolastico dell'istituto, Rosaria Prisco che è anche responsabile dell'«Ufficio per i Procedimenti Disciplinari», nei giorni scorsi ha conferito un incarico professionale all'avvocato amministrativista Paolo Centore come supporto giuridico all'Upd relativamente ai tre procedimenti disciplinari che sono stati avviati nei confronti del docente e di altre due insegnanti della stessa classe frequentata dall'alunno.