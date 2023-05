Ambulanza si ribalta in un incidente con una Smart: medici ​evacuati con una scala

Incredibile incidente alla rotonda di Musicile, nel comune di Portico di Caserta, quartiere al confine con Recale, Macerata Campania e Capodrise. Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14 una Smart che proveniva da Macerata Campania, per circostanza ancora da chiarire, si è scontrata con un’autoambulanza che viaggiava in direzione del centro.

In seguito all’impatto, il mezzo di soccorso si è ribaltato, finendo su una Mercedes parcheggiata nei pressi di una panetteria; per fortuna, l’ambulanza non aveva pazienti a bordo.

Il personale medico è stato fatto evacuare con l’ausilio di una scala.

Sul posto, sono accorse una seconda autoambulanza del servizio 118 e una volante della polizia di Stato del commissariato di Marcianise. Nessun ferito grave.

Mezz’ora più tardi, a pochi metri di distanza, in via Ponteselice, a Recale, una Punto, pare, mentre tentava un’inversione di marcia, ha centrato in pieno uno scooter. Il ragazzo alla guida è stato ricoverato all’ospedale di Marcianise con traumi contusivi e fratture. Le sue condizioni non destano, tuttavia, eccessive preoccupazioni.