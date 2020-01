I proprietari e amministratori di immobili con copertura in lastre di cemento amianto o di beni mobili e immobili nei quali siano presenti materiali a vista o prodotti contenenti amianto, libero o in matrice friabile o compatto, hanno a disposizione tre mesi per provvedere alla compilazione della scheda di rilevazione per il censimento ad hoc. Il censimento dei siti pubblici e privati interessati alla presenza di materiali contenenti amianto sul territorio del capoluogo è un obbligo di legge che la Regione Campania ha invitato l'ente di piazza Vanvitelli ad adempiere.



Il Comune aveva già emesso un'ordinanza assegnando un termine ai proprietari entro cui provvedere alla comunicazione, termine che è scaduto a fine aprile 2018. Il sindaco Carlo Marino ha provveduto a emettere una nuova ordinanza, poi ritirata e sostituita da quella firmata quattro giorni fa, decisione assunta anche in considerazione del fatto che il Comune «intende dotarsi - come si legge nel documento - di un registro degli immobili nei quali è stata riscontrata la presenza di materiale in cemento amianto per programmare i successivi e conseguenti interventi». L'obbligo è che tutti gli interessati provvedano a compilare la scheda di autonotifica o di rilevazione indicando le generalità del proprietario, il bene immobile o mobile in questione. Il Comune ha previsto una scheda anche per le imprese che utilizzano o abbiano utilizzato amianto, oppure che operino nel settore di smaltimento o bonifica dei materiali medesimi. Il modulo in questione è scaricabile direttamente dal sito internet istituzionale www.comune.caserta.it.



L'ordinanza inoltre obbliga i soggetti interessati «a porre in essere, se del caso, le azioni o gli interventi previsti dalla normativa, in via cautelativa, al fine di eliminare eventuali condizioni di rischio per la salute pubblica, entro il termine perentorio di 90 giorni» a decorrere dalla pubblicazione dell'ordinanza stessa, avvisando che vi sono tenuti «anche i soggetti già oggetto di precedenti provvedimenti relativi al rischio amianto mediante ordinanze, diffide o segnalazioni». Si tratta di una segnalazione scritta che, se omessa, prevede una sanzione amministrativa che va da un minimo di 2.582,20 euro a un massimo di 5.164,57. Inoltre l'inosservanza dell'ordinanza è perseguita penalmente. Le due schede di rilevazione predisposte dal Comune possono essere stampate e compilate dagli interessati o dai loro rappresentanti legali e poi consegnate agli uffici comunali; ulteriori informazioni sono inoltre reperibili presso il settore Ecologia-Ambiente. Una copia dell'ordinanza è stata trasmessa anche alla prefettura di Caserta, al dipartimento di Prevenzione dell'Asl di Caserta, all'Arpac Campania, alla Regione-direzione generale per l'Ambiente e l'Ecosistema, all'ufficio Bonifiche della Provincia di Caserta, al comando dei carabinieri, al comando della polizia municipale, al settore Ambiente ed Ecologia del Comune e all'ufficio Attività Produttive.